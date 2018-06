Brexit, scenari apocalittici per un'uscita senza accordo

Brexit

(Teleborsa) - Si aprono scenari apocalittici sulla. Londra si prepara al peggio nel caso in cui il 29 marzo prossimo ildovesse uscire dall'UE senza un accordo. Secondo uno scenario messo a punto da alti funzionari del Governo per il ministro per la Brexitse l'ipotesi si dovesse tradurre in realtà, già a due settimane dal 29 marzo nelci sarà una carenza di medicine, di carburante e di cibo". Lo riporta il Sunday Times che spiega come il Governo diabbia già cominciato a lavorare a piani di emergenza.Se così cosi fosse, andrebbero in fumoMade in Italy in Gran Bretagna realizzati nel 2017. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti. Una eventualità drammatica per i sudditi della Regina, ma anche – sottolinea la Coldiretti - per le imprese italiane particolarmente attive su un mercato molto importante per il cibo e le bevande nostrane. La voce più importante della tavola nelle esportazioni tricolori è infatti rappresentata dal vino,e, in particolare, dal Prosecco immancabile nei party inglesi. Al secondo posto tra i prodotti agroalimentari italiani più venduti c’è la pasta, ma rilevante è anche il ruolo dell’ortofrutta, dei formaggi e dell’olio d’oliva. Più dello scenario apocalittico a preoccupare è però soprattutto il rischio che con l'uscita dall'Unione Europea si affermi in Gran Bretagna una legislazione sfavorevole alle esportazioni agroalimentari italiane come l'etichetta nutrizionale a semaforo sugli alimenti che si sta diffondendo in gran parte dei supermercati inglesi e che boccia ingiustamente quasi l'85% del Made in Italy a denominazione di origine (DOP). L’etichetta semaforo indica con i bollini rosso, giallo o verde il contenuto di nutrienti critici per la salute come grassi, sali e zuccheri, ma non basandosi sulle quantità effettivamente consumate, bensì solo sulla generica presenza di un certo tipo di sostanze, porta a conclusioni fuorvianti tra cui