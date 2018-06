Apple, arriva iOS 12 il nuovo sistema operativo mobile

Apple

(Teleborsa) - iOS 12, il nuovo sistema operativo per sistemi mobile fa il suo ingresso in società.lo ha presentato nel corso della conferenza degli sviluppatori Worldwide Developers Conference , il summit - meglio noto come- organizzato dal gruppo diin cui tra il 4 e il 6 giugno migliaia di partecipanti potranno conoscere personalmente le novità in materia di software e tecnologie Made in Apple.Il nuovo sistema operativo sarà più veloce e consumerà meno batteria dei dispositivi. "In iOS 12 offriamo agli utenti strumenti e informazioni dettagliate per aiutarli a capire e controllare meglio il tempo trascorso utilizzando App e siti web, quanto spesso prendono in mano il proprio iPhone o iPad durante la giornata e quante notifiche ricevono", ha dichiarato, Senior Vice President Software Engineering di Apple.Il gruppo della Mela Morsa dopo aver annunciato il nuovo sistema operativo ha parlato di uno dei settori su cui continua a puntare maggiormente: la realtà aumentata.ha presentato le principali novità: l'app misure che permette di misurare oggetti reali. Dimostrando le nuove possibilità di iOS 12 nel campo della realtà aumentata, Apple ha mostrato un gioco a tema Lego che permette di costruire un'intera città a partire da una semplice costruzione reale.