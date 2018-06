Italia, mercato immobiliare in crescita nel 2017

(Teleborsa) -Secondo il report dell'Istat relativo al quarto trimestre dell'anno passato,Per ciò che riguarda la, le circa 214 mila compravendite effettuate presso un notaio o gli atti traslativi di immobili a titolo oneroso(+2,5% il settore dell’abitativo e -3,1% il comparto economico).(il settore dell’abitativo +5,6% ed il comparto economico +6,5%).il Nord-est (+4,7%), il Sud (+2,2%), il Nord-ovest (+2,1%) e il Centro (+1,5%); in flessione le Isole (-3,4%). Il settore dell’abitativo segue sostanzialmente lo stesso andamento di quello generale, mentre il comparto economico segna valori negativi nel Nord-ovest (-9,6%), nel Sud (-7,3%) e nelle Isole (-5,2%).si rileva anche per i mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare, cheIl 2017 registra complessivamente un aumento, rispetto al 2016, sia per le compravendite sia per i mutui.