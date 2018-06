DEF, mercoledì 19 giugno al via la discussione al Senato

(Teleborsa) - Agenda piena di appuntamenti quella del neonato Governo M5S e Lega - Documento di Economia e Finanza, all'interno del quale vengono messe per iscritto tutte le politiche economiche e finanziarie selezionate, decise ed imposte dal governo., invece, il premier GiuseppeIntantoalle 11 il ministro dell'Interno,. Preoccupato il presidente del Parlamento europeo,, secondo il quale "bisogna intervenire, a breve a medio e a lungo termine", in quanto la "questione migrazione è strategica perché è a rischio l'intera UE, se non si affronta e non si risolve questo problema rischiamo di vedere fallire tutto il progetto".Stamane 12 giugno il premier Giuseppe Conte ha visto a Palazzo Chigi i ministri economici del nuovo governo giallo-verde per discutere dei principali dossier economici che il nuovo esecutivo dovrà affrontare nei prossimi mesi, in primis il rapporto con l'Europa.