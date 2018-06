Migranti, Governo: non accettiamo lezioni ipocrite dalla Francia

(Teleborsa) - " Il governo italiano non ha mai abbandonato le quasi 700 persone a bordo dell'Aquarius ". Lo precisain una nota, dopo le numerose e pesanti dichiarazioni dei leader europei sul comportamento dell'Italia, nato dalla necessità di mettere in risalto il grosso problema dell'immigrazione che il Bel Paese sta affrontando tutto da sola.Per citarne una, il presidente franceseha parlato di "una forma di cinismo e di irresponsabilità" da parte dell'Italia nel caso della nave Aquarius."La nave è stata sin da subito affiancata da 2 motovedette che hanno offerto tutto il supporto necessario - spiega l'Esecutivo - . Preso atto del rifiuto di Malta a collaborare e a permettere lo sbarco delle persone, abbiamo accolto un inedito gesto di solidarietà arrivato dalla Spagna . Lo stesso gesto non è arrivato invece dalla Francia, che anzi ha più volte adottato politiche ben più rigide e ciniche in materia di accoglienza", puntualizza il comunicato del Governo, sottolineando che "le dichiarazioni intorno alla vicenda Aquarius che arrivano dalla Francia sono sorprendenti e denunciano una grave mancanza di informazioni su ciò che sta realmente accadendo. L'Italia non può accettare lezioni ipocrite da Paesi che in tema di immigrazione hanno sempre preferito voltare la testa dall'altra parte"."La migrazione mette in pericolo il progetto europeo - ha dichiarato il commissario europeo,- . Occorre che gli Stati si prendano le loro responsabilità". "Non dobbiamo permettere che la migrazione sia più un elemento divisivo".