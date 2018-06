Wall Street resta al palo in attesa della Fed

Dow Jones

(Teleborsa) -, in attesa dell'inizio della riunione del FOMC della Fed che domani 13 giugno potrebbe annunciare un rialzo dei tassi d'interesse., mentre l'procede a piccoli passi, avanzando a 2.787,67 punti. Poco sopra la parità il(+0,22%); sui livelli della vigilia lo(+0,14%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,82%),(+0,55%) e(+0,55%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,45%.del Dow Jones,(+1,21%),(+0,85%) e(+0,61%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-0,79%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,78%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,62%.(+6,82%),(+3,53%),(+3,39%) e(+3,28%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-2,02%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,32%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,29%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,05%.