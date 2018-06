Borse caute in attesa di Fed e BCE. Spread BTP/Bund ancora in calo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -in un'in vista dei, una mossa ampiamente attesa dai mercati che invece guarderanno con molta attenzione ad eventuali indicazioni sulla policy dei mesi a venire in occasione della conferenza stampa del Chairman Jerome Powell.In concomitanza con l'annuncio tassi, inoltre, saranno rilasciate le previsioni di crescita trimestrali., chiamata anche a dibattere sull'eventuale ritiro graduale del quantitative easing Dal fronte macroeconomico, in focus laSul valutario l'è stabile su 1,175 mentre tra le commodities l'è invariato a 1.295,1 dollari l'oncia, il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) segna un calo dello 0,72% a 65,88 dollari per barile.(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco),, con un calo di 9 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,76%.Di grande aiuto il consolidamento del Governo, che giusto ieri, 12 giugno, ha messo mano alle nomine di vice Ministri e Sottosegretari resta sui livelli della vigilia come, che mostra una performance pari a -0,11%. Poco mossa anche, che mostra un +0,1%.a 22.189 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 24.423 punti. Pressoché invariato il(+0,18%); in moderato rialzo il(+0,31%).di Milano, troviamo(+1,49%),(+1,13%),(+0,88%) e(+0,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su(-1,50%) nel giorno della presentazione del nuovo Piano Strategico Tra i(+2,40%),(+1,46%),(+1,43%) e(+1,40%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che lascia sul parterre l'1,46%.