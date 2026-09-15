Borse europee negative con Piazza Affari maglia nera

L'apertura

(Teleborsa) - Seduta negativa per le Borse europee con Piazza Affari che scivola in fondo.



Il sentiment resta appesantito dal rialzo del petrolio e dal dato sull'inflazione statunitense superiore alle previsioni, registrato la scorsa settimana, che stanno alimentando le preoccupazioni in vista degli annunci della Federal Reserve di domani sera, con gli operatori che stimano una probabilità superiore al 90% per un aumento dei tassi.



A ciò si aggiungono i ravvivati dubbi sull'intelligenza artificiale dopo che il CEO di Anthropic, Dario Amodei, ha chiesto un rallentamento nello sviluppo dell'AI avanzata per i rischi di uso improprio, appello sostenuto anche da Sam Altman (OpenAI) e Elon Musk. Altman ha inoltre escluso una possibile IPO di OpenAI quest'anno per timori legati alla sicurezza.



Nessuna variazione significativa per l' euro / dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,154. Sessione debole per l' oro , che scambia con un calo dello 0,24%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,98%.



Sale lo spread , attestandosi a +89 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,44%.



Tra le principali Borse europee discesa modesta per Francoforte , che cede un piccolo -0,47%, pensosa Londra , con un calo frazionale dello 0,63%, e tentenna Parigi , con un modesto ribasso dello 0,61%.



Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dell'1,17%; sulla stessa linea, vendite diffuse sul FTSE Italia All-Share , che continua la giornata a 53.532 punti.



Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap , che mostra un calo dello 0,61%; come pure, leggermente negativo il FTSE Italia Star (-0,4%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, performance modesta per Tenaris , che mostra un moderato rialzo dell'1,18%.



Resistente Avio , che segna un piccolo aumento dello 0,99%.



Italgas avanza dello 0,72%.



Si muove in modesto rialzo ENI , evidenziando un incremento dello 0,69%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Unicredit , che ottiene -2,66%.



Sotto pressione BPER Banca , che accusa un calo del 2,25%.



Scivola Fineco , con un netto svantaggio del 2,20%.



In rosso Azimut , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,78%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Cembre (+2,44%) e NewPrinces (+0,53%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Generali , che ottiene -2,08%.



Spicca la prestazione negativa di Philogen , che scende dell'1,94%.



GVS scende dell'1,91%.



Calo deciso per WIIT , che segna un -1,87%.

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