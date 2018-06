Festa della Musica 2018: il 21 giugno l'Italia si animerà di musica e colori

(Teleborsa) -: nel giorno del solstizio d’estate, il, torna in tutta Italia l’atteso appuntamento con la musica intitolatoCircasi esibiranno in, animando piazze, strade, musei, cieli e stazioni, ospedali ed anche le carceri. Dal jazz al soul, dalla musica da camera all’heavy metal, dalla classica al rock,sono stati programmati, per un evento che vuole unire l’Italia all’Europa, per promuovere lae costruire un ponte verso. E sono proprio queste ultime il centro dell’evento: dal quartiere Zen di Palermo a Tor bella Monaca a Roma, da Sestri Ponente a Genova al rione Sanità a Napoli.Tutte le iniziative sono state presentate oggi a Roma dal coordinatore della Festa,, alla presenza del neoeletto Ministro dei Beni Culturali,. Presenti anchein qualità di Sponsor edin rappresentanza degli aeroporti italiani che in gran numero parteciperanno all'evento clou dell’estate.“Bisogna far, in modo che siano uno stimolo all'integrazione e alla crescita umana”, ha affermato il Ministro, aggiungendo che “questa kermesse sarà una, al loro talento straordinario e alla loro creatività”."Una giornata unica per fare musica ovunque ed in ogni modo. Su un aereo, una periferia italiana, in un museo o in una scuola. Un inno alla gioia che inonda di note e di colori tutto il Paese”, ha spiegato l’organizzatore della festa,che il 21 giugno dirige l’Orchestra Giovanile Italiana della Scuola di Musica di Fiesole al Teatro Romano. "La musica deve essere ovunque e tutti ci impegniamo affinché sia ovunque, perché la musica ci insegna ad ascoltarci l'un l'altro e festeggiarla vuol dire festeggiare anche il capirsi senza pregiudizi" ha dichiarato il pianista.