Salone europeo mobilità premia Direttore Generale Azienda Trasporti Bergamo

(Teleborsa) -si è aggiudicato il premio “Talent in Mobility”, nella categoria “Special career service award” (Premio speciale alla carriera).Scarfone, dal 2002 alla direzione del Gruppo ATB – la prima azienda italiana ad aver lanciato, nel 2018, una linea di autobus full electric – ha ricevuto il premio nel corso della cerimonia che si è svolta questa mattina nell’ambito di “Transports Publics 2018 - The European Mobility Exhibition”.L’edizione 2018 del Salone Europeo della Mobilità, ospitata dal 12 al 14 giugno alla Paris Expo Porte de Versailles, ha portato a confronto i protagonisti del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile provenienti da tutto il mondo.L’evento, organizzato ogni due anni dalle principali associazioni francesi del settore – Unione dei Trasporti Ferroviari (UTP) e Gruppo delle Autorità Responsabili di Trasporto (GART) – riunisce i principali operatori internazionali del settore per fare il punto sulle innovazioni e sul futuro dei trasporti e della mobilità.A Parigi, quest’anno si sono dati appuntamento oltre 250 espositori internazionali, 11.000 operatori del settore, 250 giornalisti europei e numerosi visitatori provenienti da 66 paesi. Il prestigioso riconoscimento Talent in Mobility viene assegnato a meritevoli esperti del mondo del trasporto pubblico che si sono distinti, a livello europeo, per il contributo allo sviluppo e alla diffusione della cultura della mobilità e della sostenibilità. La Giuria è composta da giornalisti della stampa specializzata europea.Gianni Scarfone, da oltre 20 anni in ATB, ha guidato e accompagnato la profonda trasformazione dell’Azienda da municipalizzata a multiutility con oltre 400 dipendenti, operante nell’ambito dei servizi pubblici locali correlati alla mobilità urbana sostenibile.