Sky e Perform si aggiudicano i diritti tv della Serie A

Sky

(Teleborsa) -. Ad annunciarlo il presidente della Lega Serie A,. Perform e Sky, a cui potranno aggiungersi fino a 150 milioni di euro all'anno in base alla crescita del numero di abbonati delle due società. "Circa 20% in più rispetto alle offerte di gennaio", ha spiegato. L'assemblea dellaha messo così la parola fine a quella che gli addetti ai lavori chiamavano la "telenovela dei diritti tv".La decisione della Lega arriva dopo che il Tribunale di Milano aveva annullato l' assegnazione al gruppo spagnolo Mediapro , accogliendo le istanze di Sky.. L'offerta diè di 780 milioni di euro medi annui per tre anni mentreha messo sul piatto 193 milioni annui per l'ultimo pacchetto, quello da 114 match.ha spiegato che sono "in corso trattative tra. Mi auguro che i tifosi italiani non siano costretti ad acquistare due abbonamenti per avere la possibilità di vedere tutto il calcio in tv".Per la prima volta i diritti della Serie A sono stati venduti in pacchetti diversi non legati alle piattaforme di trasmissione (streaming e satellitare) ma al tipo di partite trasmesse., il 70% dell'intero torneo. In diretta esclusiva due anticipi del sabato (ore 15 e ore 18), due match della domenica pomeriggio alle 15, quello delle 18, oltre al posticipo della domenica sera alle 20.30 e la novità del Monday Night lunedì alle 20.30.si potrà vedere infatti attraverso diverse tecnologie di trasmissione: non solo via satellite, ma anche in modo semplice sul digitale terrestre e in modo innovativo via fibra. E grazie a Sky Q i match saranno anche in 4K HDR, per una qualità di visione unica e coinvolgente. Inoltre le partite della Serie A di Sky saranno visibili anche in streaming su NOW TV e in mobilità su Sky Go.