Tailored Brands affonda a Wall Street dopo la trimestrale

(Teleborsa) - Affonda sul mercato, che soffre con un calo del 24,63%, nonostante la buona trimestrale.Nel primo trimestre che si è chiuso al 5 maggio, la controllante di Men's Wearhouse, ha riportato un utile di 13,9 milioni di dollari, pari a 27 centesimi per azione, in aumento rispetto agli 1,8 milioni (4 centesimi per azione) registrati nello stesso periodo di un anno fa.ha dichiarato di aver guadagnato $ 13,9 milioni, ovvero 27 centesimi per azione, nel trimestre, rispetto a $ 1,8 milioni, o 4 centesimi di share, nel periodo di un anno fa. L'EPS adjusted è stato pari a 50 centesimi e si confronta con i 27 di un anno prima. Le stime degli analisti erano per un risultato di 48 centesimi per azione.Le vendite sono aumentate del 4,5% a 818 milioni di dollari contro i 783 milioni di un anno fa e sopra i 794 milioni del consensus.L'andamento dinella settimana, rispetto allo, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 27,42 dollari USA. Primo supporto visto a 24,01. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 22,81.