Piazza Affari è la peggiore a metà giornata. Effetto BCE scema presto

(Teleborsa) -, che buttano alle spalle l'euforia alimentata ieri dallaNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,159, ma in forte deprezzamento su base settimanale per effetto degli annunci di BCE e Fed. In risposta al dollaro forte, invece, l'scambia con un calo dello 0,27%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,37%.In discesa lo, che retrocede a quota 222 punti base, con un decremento di 8 punti, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,62%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,23%, peggio, con uno svantaggio dello 0,71%, mentre resta vicino alla parità(+0,14%)., dove ilsta lasciando sul parterre l'1,18%.di Milano vi sono(+1,02%) ed(+0,47%), che si muovono in controtendenza in un settore energy più sacrificato.Bene, che avanza dello 0,67%, dopo aver toccato questa mattina nuovi record storici , sull'onda del passo avanti ai Mondiali.Si sgonfia(-0,26%), dopo un avvio tonico, sulla scia dei dati delle immatricolazioni in UE e del giudizio di HSBC, che ha confermato un Buy con Target Price alzato a 24 da 23 euro.che soffrono maggiormente per le decisioni della BCE cede il 3,97%,il 3,55%,il 3,27% eil 3,06%.