Trieste Airport, allo studio nuovo bando di gara

(Teleborsa) - Il nuovo bando di gara per la vendita di una quota dell'si farà ma dopo l'estate. E’ l'indicazione fornita dall'assessore regionale al Bilancio e alle partecipate della Regione Friuli,, dopo il colloquio intercorso con il direttore della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia,Com'è noto il 6 giugno scorso, giorno di scadenza del bando per la vendita del 45% della società, nessuno dei potenziali acquirenti ha presentato offerta . Proprio l'acquisto di una quota di minoranza ha creato non poche titubanze tra chi si era fatto avanti manifestando interesse. Dal suo canto la Regione Friuli è intenzionata a garantire lo sviluppo dell'aeroporto, considerato polo strategico per l'economia e il turismo del territorio, conservando il proprio ruolo decisionale nella stesura del futuro piano industriale.Probabilmente si studierà una formula che preveda la cessione del 51% con rimodulazione della composizione del Consiglio di Amministrazione, in cui la Regione potrebbe esprimere il presidente e due dei cinque componenti. Il nuovo bando conterrebbe, in questo caso, vincoli legati a obiettivi minimi da raggiungere entro il primo triennio.