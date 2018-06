Vacanze, l'estate è cominciata: oltre 7 milioni di italiani con la valigia in mano a giugno

(Teleborsa) -. E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti/Ixe' contenuta nel Rapporto su "Le vacanze italiane nel piatto 2018".- "Andare in vacanza prima dell'arrivo dell'alta stagione consente risparmi che quest'anno - sottolinea la Coldiretti - possono superare il 25% e che risultano particolarmente appetibili in tempi di crisi. I listini per l'alloggio, il vitto ma anche per le attività ricreative subiscono infatti - precisa la Coldiretti - un'impennata a partire dal mese di luglio per toccare i valori massimi nella prima metà di agosto. Le partenze "fuori stagione" - precisa la Coldiretti - sono particolarmente apprezzate anche da chi ama la tranquillità e vuole stare lontano dalle folle senza rinunciare però a visitare le principali mete turistiche".- spiega Coldiretti -per conoscere una Italia cosiddetta 'minore' dai parchi alla campagna, dalla montagna fino ai piccoli borghi che fanno da traino al turismo enogastronomico, con ben il 92% delle produzioni tipiche nazionali che nasce nei comuni italiani con meno di cinquemila abitanti".