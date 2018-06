Ivan Duque è il nuovo presidente della Colombia

(Teleborsa) -è il nuovo Presidente dellaL'esponente del partito conservatore Centro Democratico ha ottenuto il 54,07% dei voti contro il 41,7% dell'ex guerriglierodel partito di centrosinistra Movimento Progressista.Al primo turno, tenutosi il 27 maggio scorso,aveva ottenuto il 39,14% dei voti, mentreaveva raccolto il 25,08%. Cala l'afflusso alle urne: su 37 milioni aventi diritto solo il 44% è andato a votare, mentre lo scorso 27 maggio, i votanti erano stati apri al 53%.A 41 annidiventa così il più giovane presidente colombiano. Il neo-presidente resterà in carica per 4 anni.Secondo gli analisti, per la vittoria del leader del Centro Democratico è stato determinante l'accordo di pace firmato con i guerriglieri delle(FARC) dal presidente uscenteDuque ha promesso di apportare "cambiamenti strutturali" all'accordo del 2016 che ha messo fine al conflitto più lungo dell’America ma che per molti è stato pieno di concessioni non gradite alla popolazione.