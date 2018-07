Powell: la Fed punta all'aumento graduale dei tassi almeno "per il momento"

(Teleborsa) - Il Piano della Fed rimane sempre quello:, almeno "per il momento". Lo ribadisce il Presidente della Banca centrale statunitense,nella seconda giornata di testimonianza al Congresso., dopo che ieri, 17 luglio era stato in audizione alla commissione Bancaria del Senato. La posizione ricalca l'intervento al Senato dove il banchiere ha confermato la valutazione ottimistica dell'economia USA.Rispetto a ieri, Powell ha aggiunto "per il momento", enfatizzando che le decisioni non sono già state prese.