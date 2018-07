Alphabet fa volare il Nasdaq a nuovi massimi e spinge i titoli tech

Alphabet

(Teleborsa) - Vigoroso rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,09%.A fare da assist alle azioni della casa madre di Google, è la trimestrale superiore alle stime degli analisti . La buona performance delle azioni, sta spingendo in avanti l'indice tecnologico di riferimento Nasdaq su nuovi massimi e l'intero settore tech USA. Tra i player del comparto, volano(+1,79%),(+1,46%) ed(+0,52%).A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dello. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.264,4 dollari USA, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.246,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1.281,9.