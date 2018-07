Gedi, fatturato in salita nel primo semestre

Gedi

(Teleborsa) - Il gruppo editorialeha chiuso il primo semestre 2018 con un fatturato di 322,5 milioni, in crescita del 20,2% rispetto allo stesso periodo del 2017 ma in flessione del 5,7% a perimetro equivalente. Il conto economico del gruppo Gedi relativo al primo semestre 2017 non comprende il gruppo ITEDI (La Stampa e il Secolo XIX), entrato nel perimetro di consolidamento dal 30 giugno 2017.Ilconsolidato è stato pari a 22,1 milioni, in linea con i 22,5 milioni del primo semestre 2017.Il risultato operativo consolidato è stato pari a 12,6 milioni, rispetto a 15,6 milioni nel primo semestre 2017.Ilè ammontato a 4,3 milioni, a fronte di un utile di 7,4 milioni nel primo semestre 2017 (5,6 milioni a perimetro equivalente)., in lieve riduzione rispetto ai 115,1mn di fine 2017.