Leonardo, gli ordini di elicotteri dal Qatar fanno volare il titolo a Piazza Affari

(Teleborsa) -in rally aIl titolo, fin da stamane, viaggia in buon rialzo e ora mostra un aumento del 9,14%. A dare una spinta i vari broker che hanno promosso il titolo che ieri 30 luglio ha annunciato i conti del primo semestre Il contractor italiano nel settore della Difesa ha chiuso il primo semestre con ricavi stabili, in crescita del 2% a 5,589 miliardi di euro, mentre il portafoglio ordini è risultato pari a 32.611 milioni di euro, con una copertura in termini di produzione equivalente pari a circa 3 anni.migliora la guidance sul 2018, dopo l’acquisizione dell’ordine relativo alla fornitura al Ministero della Difesa del Qatar di elicotteri multiruolo NH90.In particolare, per fine anno, il gruppo stima ordini per 14-14,5 miliardi di euro (da 12,5-13 miliardi) e un flusso di cassa operativo (free operating cash flow) pari a circa 300-350 milioni di euro (da circa 100 milioni).A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 10,28 e successiva a 10,75. Supporto a 9,8.Intanto,raccomanda "buy" sul titolo con target price a 11,7 euro.