Germania, ordini industria di luglio rallentano molto meno delle attese a +2,5% su mese

(Teleborsa) - Rallentano molto meno delle attese gli ordinativi all'industria in Germania nel mese di luglio. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un incremento degli ordinativi del 2,5% su base mensile rispetto al +0,3% del consensus e al +3,7% di giugno (rivisto da +3,1%).



Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente gli ordinativi risultano in aumento del 13,1% contro il precedente +7,2% rivisto.



Gli ordini esteri sono diminuiti del 2,1% a luglio 2026, con un calo del 10,1% per gli ordini provenienti da paesi extra-eurozona e un aumento del 12,1% per quelli provenienti provenienti dall'area euro. Gli ordini nazionali sono cresciuti del 9,1%.



(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))

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