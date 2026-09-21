Leonardo aggiorna il buyback, acquistate altre 121.000 azioni

(Teleborsa) - Leonardo , nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 19 maggio 2026, ha comunicato che il 15 settembre 2026, ha acquistato 121.000 azioni proprie pari a circa lo 0,0209% del capitale sociale, a un prezzo medio ponderato di 49,4813 euro per azione, per un controvalore complessivo di 5.987.234,88 euro.



Le azioni acquistate sono destinate ai Piani di Incentivazione a Lungo Termine, ai Piani di Azionariato Diffuso e ad eventuali ulteriori piani di azionariato.



Dall'inizio del programma, Leonardo ha acquistato complessivamente 1.001.000 azioni proprie, pari allo 0,1731% circa del capitale sociale, per un controvalore di 47.230.229,68 euro. Tenuto conto delle azioni già in portafoglio, la Società detiene attualmente 1.353.043 azioni proprie, pari allo 0,234% circa del capitale sociale.



Intanto, a Piazza Affari, la holding italiana nei settori dell'aeronautica fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 50,22 euro, con un calo dello 0,46%.









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