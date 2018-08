Banca Generali, raccolta netta luglio positiva per 410 milioni

Banca Generali

(Teleborsa) -ha realizzato a luglio una raccolta netta di 410 milioni con unNel mese, la banca segnala la costante crescita delle soluzioni gestite e assicurative che hanno raggiunto 1,9 miliardi da gennaio (231 milioni a luglio). Nello specifico, i flussi continuano ad indirizzarsi verso le soluzioni più personalizzate e più innovative, come quelle “contenitore” che hanno raccolto 1 miliardo in sette mesi, così come la nuova Sicav LUX IM che ha già superato oltre 300 milioni dal lancio di fine aprile.Prosegue il trend di, come si evince dai dati sulla raccolta nei conti correnti (93 milioni nel mese, 863 milioni da inizio anno), e nel significativo sviluppo del risparmio amministrato (86 milioni nel mese, 827 milioni da inizio anno).Nuovo passo avanti per lecon contratto di consulenza evoluta che sono salite di 100 milioni nel mese a 2,3 miliardi totali, di cui 1 miliardo nel solo 2018.