Giornata nera per la Borsa di Milano

Euro

spread

oro

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

automotive

materie prime

sanitario

bancario

Ferrari

STMicroelectronics

Tenaris

Poste Italiane

Saipem

Banco BPM

Datalogic

Saras

ASTM

Banca Ifis

Diasorin

Ascopiave

Rai Way

Banca MPS

(Teleborsa) -, zavorrati dai rinnovati timori per una guerra commerciale alla luce dei nuovi provvedimenti contro il Made in China varati dall'amministrazione Trump Il panic selling coinvolge anche l', che si è portato ai minimi di due settimane sul dollaro, e lo. Il differenziali di rendimento è salito di 14 punti base a 242 mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 2,88%.Tra le principali commodities l'cede lo 0,53%, il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) avanza dell'1,48%, a 68,66 dollari per barile.sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,50%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,01%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,68%.; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che si ferma a 23.660 punti, in netto calo dell'1,75%. Pessimo il(-1,8%), come il FTSE Italia Star (-1,3%).Il controvalore odierno degli scambi in Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 2,59 miliardi di euro, con una variazione del 2,30%, rispetto ai precedenti 2,53 miliardi; i contratti si sono attestati a 240.875, rispetto ai precedenti 257.127.Su 224 titoli trattati in Piazza Affari, 173 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 39. Invariate le rimanenti 12 azioni.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,18% sul precedente. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-6,24%),(-3,76%) e(-3,61%).di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+4,03%) su ricoperture.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,81%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,30%.In caduta libera, che affonda del 5,41% nel giorno della trimestrale.PesantiTra i(+1,77%),(+1,61%),(+1,56%) e(+1,18%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,55%.Sensibili perdite per, in calo del 5,23%.In apnea, che arretra del 4,99%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,88%.