Norwegian Air Shuttle, ora London-New York con Airbus A380

(Teleborsa) -. Norwegian sta rapidamente incrementando i propri collegamenti sulle lunghe distanze utilizzando i suoi nuovi jet Boeing B787 Dreamliner delle versioni 800 e 900.La low cost norvegese, appunto per superaresoprattutto in questo affollato periodo estivo,un Airbus A380 ex Singapore Airlines da mettere in linea tra Londra a New York Si tratta del velivolo immatricolato a Singapore come. Per il servizio con, prima di entrare nel mercato secondario, l'A380 era equipaggiato con sedili di prima classe e di classe business, ben lontani dall'offerta tradizionale norvegese a basso costo.Alcuni dei suoisono stati infatti messi a terra percon tempi più lunghi del normale.Problema, questo dei, costrette a tenere a terra diversi dei rispettivi Dreamliner.Il ", nonostante la crisi abbia investito le compagnie che lo posseggono costringendole a diverse rinunce perché troppo grande e costoso in termini di ore di volo,offrendocon noleggio a breve termine.. Inoltre, un numero crescente di Governi aderisce al wet lease come fonte di trasporto affidabile, sicura ed efficiente per i funzionari e il personale della difesa.Hi Fly è certificata e regolata da EASA- European Aviation Safety Agency.. Il team dell'organizzazione è composto da oltre 800 professionisti di tutti i settori dell'aviazione. Il marchio Hi Fly è gestito da due compagnie aeree affiliate, una con sede in Portogallo e l'altra con sede a Malta.Dopo la decisione di Hi Fly di avvalersi dell'A380,e l'aereo preferito dal punto di vista dell'esperienza del cliente, tra cui doppie suite di prima classe, salotti, sedili di classe business extra-large e IFE individuali presso ciascun posto economico ergonomico".. Ricordo che la sostenibilità è una preoccupazione costante del top management, vogliamo continuare il nostro percorso di crescita in modo responsabile, proteggendo le nostre generazioni future ".È