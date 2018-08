Lira turca: Trump non perdona

(Teleborsa) - Come succede ormai da molti anni, la governanti e finanzieri che pensano di poter agire non tenendo conto dei dati economico finanziari.Questa volta è toccato: sono retti da due zar che fanno il bello è il cattivo tempo anche nel mondo delle rispettive economie.La lira turca ha perso con la drammatica giornata di venerdi 10 agosto. Alla base di questi tracolli ci sono cause nazionali e fattori internazionali, come le sanzioni americane che cominciano a farsi sentire.Il Presidente, dopo gli anni del boom,: inflazione oltre il 15 per cento, tasso di disoccupazione a doppia cifra, bilancia commerciale in deficit.La Turchia, inoltre, è dipendente in gran parte dai capitali stranieri. Questo vuol diree nominando al vertice del ministero delle Finanze del paese Beñat Albayrak, suo genero.Tutto questo personalismo dirigistico e familistico, misto a un nazionalismo economico,che sono passati da uno scetticismo a una vera conversione e al pessimismo più nero, con. Anche i recenti aumenti dei tassi americani hanno spinto i risparmiatori a uscire dalle economie emergenti per andare sui titoli americani, più sicuri e ritornati redditizi.A questi fattori si aggiungono anche considerazioni di carattere politico:, ha aggiunto alle sanzioni contro il regime turco, dopo la detenzione di un pastore della Carolina del Nord, Andrew Brunson,La situazione è pertanto, andando a braccetto con la Russia e ormai scivolando verso un’applicazione fondamentalista dell’Islam. Ma anche perché la Turchia è un Paese che si è candidato a entrare nell'Unione Europea e svolge una funzione fondamentale come cerniera tra Europa e Asia.Per non parlare delOppure pensa che con gli appelli di portare l’oro alla patria i mercati si convertiranno?