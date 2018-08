Crollo Genova, Conte e Toninelli: avviata procedura caducazione della concessione

facebook

(Teleborsa) - Avviata la procedura di caducazione della concessione ada parte dell'Esecutivo. "Oggi (18 agosto 2018) il Governo, tramite la competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture, ha formalmente inoltrato a Autostrade per l'Italia la lettera di contestazione che avvia la procedura didella concessione - ha affermato il premier- . Il Governo contesta al concessionario che aveva l'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autostrada A10, la grave sciagura che è conseguita al crollo del ponte".Conferma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasportiin un post suTra le possibili cause della tragedia, avallata anche da alcuni testimoni oculari. "Ho visto i tiranti staccarsi, poi tutto è andato giù", avrebbe dichiarato una persona che ha assistito al crollo del ponte. " E' un'ipotesi di lavoro seria ", ha affermato, docente dell'università di Genova e membro della commissione dei Trasporti e delle Infrastrutture che deve accertare le cause del crollo, rispondendo ai giornalisti a Genova dopo aver fatto un breve sopralluogo nella zona del ponte crollato.Sono passati tre giorni dal crollo del ponte Morandi a Genova e ancora si continua a scavare sotto le macerie mentre si affievoliscono le speranze di trovare altri superstiti.. Finora il bilancio ufficiale è di 38 morti, tra i quali 3 bambini. Una decina, invece, i feriti ricoverati in ospedale.Per evitare una nuova tragedia il sindaco di Benevento, vista la relazione dell'ufficio tecnico comunale, ha deciso di emettere un'ordinanza con la quale stabilisce la chiusura al traffico leggero e pesante, in via precauzionale, del ponte "San Nicola", realizzato da Morandi nel 1955 a Benevento.Si svolgeranno sabato 18 agosto, alle ore 11, i funerali delle vittime causate dal crollo del viadotto autostradale Morandi. La funzione si terrà alla Fiera di Genova nel padiglione Jean Nouvel. I funerali saranno celebrati dall'arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco.Domani, sabato 18 agosto 2018, luci spente al Colosseo.