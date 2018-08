Crollo ponte Genova, si cerca ancora. Brencich: "Rottura strallo ipotesi seria di lavoro"

(Teleborsa) - La rottura di uno strallo "è un'ipotesi di lavoro seria". Lo affermache deve accertare le cause del crollo , rispondendo ai giornalisti a Genova dopo aver fatto un breve sopralluogo nella zona del ponte crollato. "La voce che gira è che il collasso sia stato attivato dalla rottura di uno strallo ci sono testimonianze e video che vanno in questo senso", ha aggiunto Brencich che tuttavia non è entrato nel merito del lavoro della commissione.Intanto la squadra mobile delegata dalla Procura ha eseguito il sequestro dei due tronconi dell'autostrada rimanenti del ponte Morandi.Sono passati tre giorni dal crollo del ponte Morandi a Genova ed ancoramentre si affievoliscono le speranze di trovare altri superstiti.. Finora il bilancio ufficiale è diricoverati in ospedale.Poi ci sono glie quei pochi minuti avuti a disposizione per mettere in una valigia tutta una vita. Dopo la disgrazia, la, perché in quelle case, le loro case, non ci sarà più la possibilità di tornarci. Con la demolizione del ponte, infatti, saranno buttate giù anche le case e i palazzi dovevano oltre 300 famiglie."Qualsiasi verifica strutturale sulle opere in concessione" è compito "del concessionario". Lo precisa ilin una nota in cui sottolinea che "i controlli del concedente sono prioritariamente rivolti all'ottemperanza degli obblighi convenzionali". Con l'istituto della concessione, "che vengono esercitate sulla base di una specifica organizzazione e con disponibilità di uomini e mezzi".