Borse europee aprono la settimana con il segno più

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sull'onda degli acquisti.Gli investitori guardano con attenzione alle tensioni commerciali tra USA e Cina, dove il clima sembra distendersi dopo l'annuncio della riapertura dei negoziati. Secondo alcuni rumors, infatti, le delegazioni dei due Paesi si dovrebbero incontrare questa settimana per tentare di sanare le divergenze in materia di dazi.Intanto arriva una buona notizia per la Grecia da oggi 20 agosto è ufficialmente fuori dal piano di bailout . Dopo otto anni di austerità, Atene esce dal terzo ed ultimo piano di aiuti internazionali che ne ha evitato la bancarotta e l'uscita dall'euro. Ma sono ancora molti i problemi che attanagliano il Paese., la chiusura dei listini azionari questa settimana potrebbe permettere lo stabilizzarsi della crisi finanziaria, dopo che sono scattati i declassamenti di Moody's sul rating portato a Ba3 da Ba2 ed ha peggiorato l'outlook a "negativo" Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,142. Lieve aumento dell', che sale a 1.187,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,37% a quota 279 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,10%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,94%, resistenteche segna un piccolo aumento dello 0,47%, eavanza dello 0,66%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,29%. Sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,30%.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+2,04%). In luce, con un ampio progresso dell'1,50%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,18%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,11%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,40%, mentre si cominciano a delineare le cause del crollo di Ponte Morandi a Genova . Piccola perdita perdi Milano,(+4,27%). Il gruppo si è aggiudicato con Lane un nuovo contratto in California . In salita(+2,50%),(+2,13%) e(+1,27%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,08%. In apnea, che arretra del 2,01%. Tentenna, che cede lo 0,98%. Sostanzialmente deboleche registra una flessione dello 0,61%.