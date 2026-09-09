Borse europee negative alla vigilia della BCE con rendimenti titoli di Stato in rialzo

La seduta

(Teleborsa) - Seduta in netto ribasso per le Borse europee, Piazza Affari compresa, con il rialzo del Brent sopra quota 100 dollari al barile che alimenta i timori di nuove spinte inflazionistiche alla vigilia delle decisioni di politica monetaria della Banca centrale europea.



Il prezzo del petrolio Brent ha superato la soglia simbolica dei 100 dollari, per la prima volta dal 24 luglio, dopo che l'Iran ha lanciato missili balistici contro una base statunitense in Giordania e gli Stati Uniti hanno colpito alcune petroliere iraniane nei pressi del terminale di esportazione dell'isola di Kharg e nel Golfo dell'Oman, aumentando i timori per il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz. Il TTF, il gas europeo, sale sopra i 78 euro per MWh, mentre restano le preoccupazioni per la lentezza nel riaccumulo degli stoccaggi in vista dei consumi invernali.



I rendimenti dei titoli di Stato dell'Eurozona sono in rialzo su massimi pluriennali in vista della riunione BCE di domani, da cui il mercato si aspetta un rialzo di 25 punti base.



Tra le storie di giornata, è in pesante rosso Webuild , nonostante abbia smentito di aver chiesto al governo 22 miliardi di euro per extra-costi sulle grandi opere infrastrutturali in Italia, dopo un articolo de Il Fatto Quotidiano che dava conto di una lettera inviata dai vertici al governo alla fine dello scorso luglio.



Sostanzialmente stabile l' euro / dollaro USA , che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,165. Seduta positiva per l' oro , che sta portando a casa un guadagno dell'1,33%.



Lieve peggioramento dello spread , che sale a +82 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,23%.



Tra i listini europei tonfo di Francoforte , che mostra una caduta dell'1,68%, si concentrano le vendite su Londra , che soffre un calo dell'1,09%, e lettera su Parigi , che registra un importante calo dell'1,56%.



Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dello 0,80%; sulla stessa linea, perde terreno il FTSE Italia All-Share , che retrocede a 54.336 punti, ritracciando dello 0,84%. In ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-1,32%); con analoga direzione, in rosso il FTSE Italia Star (-1,17%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ben comprata ENI , che segna un forte rialzo dell'1,57%. DiaSorin avanza dello 0,87%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Leonardo , che prosegue le contrattazioni a -3,65%. Vendite su Poste Italiane , che registra un ribasso del 2,77%. Seduta negativa per Banca Mediolanum , che mostra una perdita del 2,74%. Sotto pressione Azimut , che accusa un calo del 2,40%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, BFF Bank (+2,73%), Pharmanutra (+2,40%), Banca Ifis (+1,68%) e D'Amico (+1,54%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Webuild , che prosegue le contrattazioni a -7,04%. Scende Reply , con un ribasso del 4,05%. Crolla Fiera Milano , con una flessione del 3,92%. Scivola Technogym , con un netto svantaggio del 3,65%.

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