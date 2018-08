Grecia fuori dal bailout. Ora è in grado di camminare sulle proprie gambe

(Teleborsa) -. Atene esce dal bailout dopo otto anni di austerità. Il Paese infatti da oggi 20 agosto sarà libero di camminare sulle proprie gambe dopo il terzo ed ultimo piano di aiuti internazionali che ne ha evitato la bancarotta e l'uscita dall'euro.Era l'aprile 2010, quando il Premier di alloraaccettò il maggior "salvataggio" della storia per una Nazione stremata al limite delle sue forze.Un piano di risanamento "lacrime e sangue", come fu battezzato all'epoca e che è costato allapesantissime riforme. Ora dovrebbe "tornare ad essere un Paese normale", aveva detto a suo tempo il Premieranche se la "normalità" sembra ancora essere lontana perché l'uscita dal bailout non significa la fine di una crisi economica e sociale che attanaglia Atene.Disoccupazione, riduzione drastica di salari e pensioni, difficoltà per il settore della sanità, fuga all'estero di quasi mezzo milione di greci. Sono queste solo alcune delle piaghe che ancora fanno della Grecia una Nazione che sta cercando, con difficoltà, di risalire la china., Governatore dellaha messo n guardia sul fatto che per risanare ilrimane "molta strada da fare".