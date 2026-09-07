CIR, acquistate 301.300 azioni proprie
(Teleborsa) - CIR, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 1° luglio 2026, ha comunicato di aver acquistato, dal 31 agosto al 4 settembre 2026, complessivamente 301.300 azioni al prezzo unitario medio di 0,7362 euro, per un controvalore pari a 221.809,42 euro.
Al 7 settembre, CIR possiede un totale di 89.924.516 azioni proprie, pari al 9,82% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.
Sul listino milanese, oggi, moderatamente al rialzo la prestazione della holding finanziaria, che chiude con una variazione percentuale dell'1,21%.
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