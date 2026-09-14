CIR, acquistate 455.000 azioni proprie
(Teleborsa) - CIR, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 1° luglio 2026, ha comunicato di aver acquistato, dal 7 all'11 settembre 2026, complessivamente 455.000 azioni al prezzo unitario medio di 0,7584 euro, per un controvalore pari a 345.092,00 euro.
Al 7 settembre, CIR possiede un totale di 90.379.516 azioni proprie, pari al 9,87% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.
Sul listino milanese, oggi, composto ribasso per la holding finanziaria, in flessione dell'1,56% sui valori precedenti.
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