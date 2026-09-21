SYS-DAT, acquistate azioni proprie per 419 mila euro

(Teleborsa) - SYS-DAT ha comunicato di aver acquistato, tra il 14 e il 18 settembre 2026, complessivamente 49.843 azioni proprie a un prezzo medio di 8,41 euro per azione e per un controvalore complessivo di 419.009,38 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 30 aprile 2026.



Gli acquisti sono finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dal "Piano di Stock Option 2024-2026".



A seguito delle operazioni comunicate, al 21 settembre 2026 la società detiene complessivamente 1.196.230 azioni proprie, pari al 3,8237% del capitale sociale.



Intanto, in Borsa, scivola la società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali , che si posiziona a 8,24 euro, con una discesa del 3,51%.





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