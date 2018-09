ICE e Alibaba lanciano hub virtuale "helloITA"

Alibaba

(Teleborsa) - Nasce "helloITA" l'hub lanciato in partnership tra l'Agenzia, gigante del commercio elettronico.L'investimento da parte dell'- l'- è di "2,5 milioni i primi 16 mesi per la promozione della piattaforma", afferma il Presidente,, evidenziando il ritardo dell'Italia nel commercio elettronico, che invece è oggi "un percorso obbligato" per la competitività del Made in Italy.L'hub "helloITA" è dedicato alle aziende italiane già operative sul marketplace diretto Tmall su quello cross-border Tmall Global, (in precedenza Taobao Mall, è un sito web in lingua cinese per la vendita al dettaglio business-to-consumer derivato da Taobao, gestito in Cina da Alibaba Group. È una piattaforma per le imprese locali cinesi e internazionali per vendere prodotti di marca ai consumatori in Cina, Hong Kong, Macao e Taiwan. Essendo uno dei più grandi siti di e-commerce al mondo, ha oltre 500 milioni di utenti attivi mensilmente)."helloITA" è rivolto anche a realtà esordienti che intendono espandere la propria presenza sul mercato cinese. L'hub è online da oggi 5 settembre ed. Inoltreaccoglie aziende provenienti dai settore moda (compresi accessori, calzature, pelletteria), cosmesi, home & design, lifestyle, agroalimentare e vini.Obiettivo èsostenendo la diffusione dei prodotti parallelamente alla cultura del "Made in Italy" in Cina attraverso l'innovazione digitale.