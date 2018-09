FER Emilia-Romagna, per la prima volta in Italia tratto di binari con traverse ecosostenibili

(Teleborsa) -che permette uno sviluppo infrastrutturale sostenibile, ora "operativa" con l'inaugurazione del primo tratto pilota di lineain linea con le nuove frontiere dei big data e del risparmio energetico.Le traverse progettate da Greenrail, frutto di startup completamente italiana, e utilizzate per questa tratta sperimentale,che riesce a trasformare le linee ferroviarie in campi fotovoltaici sviluppando un’elevata produttività di energia rinnovabile, sino a 35 MWh/anno per ogni km di linea;, per la diagnostica real-time, manutenzione predittiva, sicurezza e telecomunicazioni;sistemi piezoelettrici, anche questi per la diagnostica.Le loro caratteristiche tecniche permettono, anche per la maggior durata rispetto ai prodotti finora utilizzati,. E per quanto riguarda il "riciclo", ad esempio,Traverse (dal 2012 a oggi il prodotto Greenrail è stato brevettato in 147 Paesi in tutto il mondo, n.d.r.) costituite da una cover esterna realizzata con, offrendo innumerevoli vantaggi.. Una mobilità sostenibile non può prescindere da infrastrutture ferroviarie tecnologicamente rinnovata".I risultati dei test condotti sulla tratta pilota della zona di Reggio Emilia sono stati decisamente. E’ motivo di orgoglio ma anche di responsabilità, per questo siamo sicuri di voler continuare ad investire nella cura della strada ferrata in termini di sostenibilità ed efficienza perché quando si hanno dei buoni progetti con delle idee valide come quelle di Greenrail,Da parte sua,. Se l’utilizzo di FER per questa sperimentazione serve a far vivere grandi idee e progetti di portata così rilevante per il sistema e tutta la collettività,