Immobiliare, studenti fuori sede spingono mercato quartieri universitari

(Teleborsa) - Sono tanti gli studenti che si stanno preparando al nuovo anno accademico e che hanno scelto altre città per i propri studi. In base agli ultimi dati dell'del), nel 2016/2017 gli studenti fuori sede erano più di 400mila. Un esercito che, secondo l'analisi del Centro Studi di Abitare Co. - società attiva nell'ambito dell’intermediazione immobiliare -,A livello generale,(+5,2% sul 2017)(+4,6%). Una spinta che arriva sia da chi preferisce acquistare l'immobile al proprio figlio studente, avendone la possibilità economica, sia da chi vuole investire potendo contare su un bacino ampio di potenziali affittuari e su di una rendita più elevata.Contestualmente, a settembre 2018, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, in queste zone cresce del +2,2% il prezzo medio di vendita di un'abitazione usata in buone condizioni (2.400 a metro quadro) - contro +1,3% degli altri quartieri - con prezzi variabili che si attestano in un ampio range compreso fra i 1.400 euro a mq disino ad un valore top di 5.100 euro a mq a Roma nel quartiere Nomentano, vicino all'Università "La Sapienza".del +4,3% (nelle altre zone è del +3,7%). I prezzi medi per un bilocale, che si attestano a circa 800 euro al mese, sono cresciuti rispetto allo scorso anno del +5,8%, a fronte di un incremento medio registrato negli altri quartieri del +4,6%.Quanto costa acquistare un'abitazione usata (in buone condizioni) nei pressi delle principali Università?Considerando esclusivamente i quartieri universitari delle città metropolitane,, con un prezzo medio di 4.100 euro a mq (+1,8% sul 2017)., dove bisogna prevedere in queste zone una media di 3.700 a mq (+2,2%). Al terzo posto si posiziona, con un valore medio di 2.650 euro a mq (+2,2%). Proseguendo, i bolognesi devono invece prevedere in media circa 2.600 euro (+2,1%). Per acquistare un'abitazione a Bari il prezzo medio è di 2.400 euro a mq., rispettivamente con una media di circa 2.300 euro a mq (+1,7%) e 2.150 euro (+2,1%), i prezzi iniziano a essere più contenuti rispetto alle altre città metropolitane., con 1.800 euro (+1,4%), chiude la classifica delle città metropolitane.Analizzando, invece, le piccole città universitarie, non tenendo conto dei quartieri per le dimensioni più contenute del territorio, si vede comein media sia la città più cara, con 2.800 euro a mq (+2,7%).A seguire Padova (2.400 euro a mq), Urbino (1.900 euro) e Trieste (1.800 euro). La più economica in assoluto èche con 1.400 euro a metro quadro chiude la classifica delle piccole città universitarie.