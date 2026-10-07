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Dotstay, nel terzo trimestre calano gli immobili in locazione diretta

Finanza
Dotstay, nel terzo trimestre calano gli immobili in locazione diretta
(Teleborsa) - Dotstay, società quotata su EGM PRO e attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine, ha chiuso il periodo al 30 settembre 2026 con 68 immobili totali (vs 72 al 30 giugno 2026 e 70 al 30 settembre 2025). Gli immobili in gestione immobiliare sono 6 (vs 6 tre mesi prima e 6 un anno prima), mentre gli immobili in locazione diretta sono 62 (vs 66 tre mesi prima e 64 un anno prima).

"I dati al 30 settembre 2026 riflettono una fase di fisiologica ottimizzazione del nostro portafoglio immobiliare, in linea con le attuali dinamiche di mercato e con la nostra strategia orientata al miglioramento dell’efficienza gestionale", ha detto l'AD Alessandro Adamo.
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