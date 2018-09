Alitalia, Toninelli: FS è un partner strategico

(Teleborsa) - Il Governo giallo-blu non è diviso sui commissari straordinari di. Lo ha precisato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,, ricordando che "non è una questione di commissari, i commissari scadono ad ottobre: è una questione di rilancio dell'impresa e la rilanceremo penso nella maniera migliore".In relazione alle indiscrezioni su un possibile ingresso del Gruppo FS nell'ex compagnia di bandiera con il 30%, Toninelli ha dichiarato che " FS è un partner strategico per Alitalia " ma che "di percentuali non si è ancora parlato". "Non voglio entrare nei particolari perché la partita è aperta ", ha aggiunto il ministro.