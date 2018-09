Pubblica Amministrazione, furbetti del cartellino addio! In arrivo impronte digitali

(Teleborsa) - Via libera delal "decreto concretezza" in cui arriva il giro di vite per i dipendenti dellae la prevenzione dell'assenteismo. Il testo ha l'obiettivo di individuare soluzioni per garantire l'efficienza della P.A., il miglioramento dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi forniti. Sblocco totale del turnover, impronte digitali contro i "furbetti del cartellino", un nuovo "nucleo concretezza" per aiutare ma anche sanzionare le amministrazioni inadempienti, che finiranno in una vera e propria black list.Il ministro per la Pubblica Amministrazione,durante la conferenza stampa dopo ilha dichiarato che è arrivato il momento di "cominciare a correre". Il ddl, ha spiegato "è propedeutico alla trasformazione digitale" e punta a renderla effettiva. Basta con le liste di attesa di mesi per fare la nuova carta d'identità digitale, o alle amministrazioni che non utilizzano alcune innovazioni come l'autocertificazione. Con l'approvazione del disegno di legge arriverà il "nucleo della concretezza" che, in collaborazione con l', farà sopralluoghi, affiancherà le amministrazioni e proporrà eventuali misure correttive con l'indicazione dei tempi di realizzazione, delle quali risponderanno di dirigenti della P.A.