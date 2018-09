Tria e la manovra con la coperta che è davvero corta

(Teleborsa) - I duefissano le priorità della manovra di bilancio. Il leader leghista dice sì al reddito di cittadinanza ma "se non è fatto per stare a casa a guardare la tv", mentre l'uomo pentastellato benedice la flat tax purché non "aiuti i ricchi".I due politici negano dunque tensioni in seno al governo giallo-verde, giurando amore, non eterno, ma che duri almeno cinque anni."Il mio obiettivo è che le partite IVA, quelle piccole, quelle che fatturano 65, 70, 80mila euro, già dal prossimo anno paghino il 15% di tasse e non di più" - affermaa Domenica Live - che sulperché è un cavallo di battaglia dei Cinque Stelle".“Sono d’accordo ad abbassare le tasse, chi è che non è d’accordo. La condizione che abbiamo posto la Lega è che" - rilanciada Nola ricambiando la cortesia dell'alleato.Non passa inosservato tuttavia il commento dell'uomo della Lega sul fronte delle pensioni,, in particolare sulle pensioni di cittadinanza dei cinque stelle. "" - afferma - riferendosi alla possibilità di portare da gennaio le minime a 780 euro, annunciata dal viceministro pentastellato, Laura Castelli. "Se fossi un artigiano, un commerciante, un imprenditore, non verserei più, tanto se poi devo prendere 780 euro. Spacchiamo il sistema".