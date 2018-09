Debole il settore utility italiano (-0,68%)

Comparto utility in Italia

EURO STOXX Utilities

FTSE Italia Utilities

indice Utilities dell'Area Euro

Italgas

Terna

Snam

media capitalizzazione

Falck Renewables

Hera

ERG

Alerion

(Teleborsa) - Ilsi muove nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con l'Ilha aperto a quota 25.878,15, in ribasso dello 0,68% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'vale 277,65, dopo aver esordito a 279,17.Tra le azioni più importanti dell'indice utility di Milano, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,17% sui valori precedenti.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,82%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,76%.Tra i titoli adel comparto utility, composto ribasso per, in flessione dell'1,23% sui valori precedenti.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,12%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,56%.Tra ledi Piazza Affari, retrocede, con un ribasso dell'1,42%.