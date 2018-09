Draghi: "Ripristinare la crescita nel rispetto dei nostri valori comuni"

(Teleborsa) - "Ripristino della crescita nel rispetto dei nostri valori comuni". Oggi come 30 anni fa la risposta alle sfide che l'Europa e l'Area Euro devono superare passa proprio da queste strade. Lo ha affermato il Presidente della, in un intervento a. "Questi sono tempi difficili. E i tempi difficili - ha detto - offrono lezioni. Piuttosto che criticare le tesi dei nostri oppositori, e offrire a problemi complessi risposte semplicistiche che si rivelano invariabilmente sbagliate, cerchiamo di capire queste lezioni".Parlando diha sottolineato chedevono renderle più efficaci costituendo dei "cuscinetti" da utilizzare in funzione anticiclica, riducendo i deficit ora per poter spendere di più quando l'economia entrerà in una fase negativa. "Dobbiamo restituire fiducia nelle nostre regole di bilancio, rendendole più anticicliche e stringenti".Per la divisione dei rischi" nell'Eurozona c'è bisogno "di uno strumento di bilancio aggiuntivo che svolga una funzione di stabilizzazione". Questo strumento "dovrà essere considerevole" nelle sue dimensioni e "progettato in modo da contenere l'azzardo morale".