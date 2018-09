Salone Nautico, apre a Genova la 58° edizione

(Teleborsa) -Da oggi fino al 25 settembre, la Fiera della città ligure è teatro di, dove si possono ammirare oltre mille imbarcazioni di ogni tipo e dimensione.Per la precisione,Un’edizione che è stata sviluppata: accessoristica e componentistica; motori fuoribordo; mondo della vela; mondo degli yacht e dei superyacht.che hanno confermato la loro presenza al Salone Nautico sia verso la città che lo ospita., da difendere e sostenere. Da 58 anni siamo orgogliosi di fare la nostra parte per Genova. E, quello del 2018, sarà il Salone Nautico più bello di sempre». Il turismo cresce, e il dato significativo è quello dell’Aeroporto che ha segnato il 40% di traffico in più rispetto ad agosto dello scorso anno. Allo stesso modo, in queste settimane, i turisti hanno continuato ad arrivare in città e le disdette sono state prossime allo zero".Come detto,Il Salone attira ogni anno migliaia di visitatori, per i quali sono stati predisposti appositi mezzi pubblici per raggiungere la Fiera. Inoltre per tentare di ridurre al minimo le problematiche, i mezzi pesanti dovranno raggiungere lo spazio espositivo solo nelle ore notturne, mentre le barche di maggiori dimensione potranno approdare direttamente via mare.Significative le presenze istituzionali.. Venerdì 21 sarà la volta delmentre è stata confermata la visita dellunedì 24 settembre.