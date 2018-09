Spazio, Avio: contratto con Corea Sud per nuovo lanciatore Vega C

Avio

(Teleborsa) -dal centro spaziale dell'Esa (Agenzia Spaziale Europea) di Kourou, nella Guyana francese.Il contratto con la Corea del Sud per il lancio è stato sottoscritto da. Rispetto al Vega attualmente in attività, il nuovo lanciatore permetterà digrazie alle nuove tecnologie presenti anche sui nuovi motoriche il nuovo lanciatore europeo Vega C sta riscontrando nei clienti a livello internazionale".: due per la messa in orbita diper l'osservazione della terra; uno conper Cosmo-SkyMed e uno conper il satellite di osservazione della terra Theos2.