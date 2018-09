Brexit la strada si fa più in salita. May: "Siamo in impasse"

(Teleborsa) - Lain un intervento al Downing Street, all'indomani del vertice Ue di Salisburgo , parla di "impasse" riferendosi ai negoziati sulla Brexit tra Regno Unito e Unione europea. "Per Londra nessun accordo è meglio di un cattivo accordo" - spiega May - aggiungendo che la risposta dell'Unione europea ai piani britannici sulla Brexit "non è accettabile"."Abbiamo bisogno di sapere dalla Ue quali sono i veri problemi e qual è la loro alternativa, così da poterne discutere. Fino ad allora non possiamo progredire" - continua il primo ministro - sottolineando che il governo britannico ha sempre trattato l'Unione Europea "con nient'altro se non rispetto" e "il Regno Unito si attende lo stesso" rispetto da Bruxelles.