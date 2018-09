Centrodestra unito a partire dalle regionali

(Teleborsa) -di ieri, 20 settembre 2018, a Palazzo Grazioli tradi Piemonte, Abruzzo, Basilicata, Sardegna, "con l'individuazione di un candidato condiviso, così come in tutti altri appuntamenti amministrativi".. "Sul territorio, dove le alleanze con gli esponenti locali di Forza Italia e Fratelli d'Italia funzionano e hanno portato buoni risultati sarà riproposta la formula - riporta una fonte del Carroccio - .a partire dalla manovra economica e dai prossimi provvedimenti che il Consiglio dei Ministri approverà lunedì prossimo".: "se volete sapere il mio pronostico, sono sicuro che in un futuro non lontano il centrodestra tornerà al governo e alla guida del paese per la fortuna dell'Italia e degli italiani che usciranno abbastanza presto dall'ubriacatura che si sono presi nei confronti dei Cinque Stelle. Da questa riunione - prosegue l'ex Cavaliere - esce la garanzia che il centrodestra è unito, funziona e non solo esiste ma anche resiste".