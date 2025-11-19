Milano 10:09
Regno Unito, Prezzi consumo (YoY) in ottobre
Regno Unito, Prezzi consumo in ottobre su base annuale (YoY) +3,6%, in calo rispetto al precedente +3,8% (la previsione era +3,5%).

