Produzione industriale Regno Unito (YoY) in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
13 novembre 2025 - 08.45
Regno Unito,
Produzione industriale in settembre su base annuale (YoY) -2,5%
, in calo rispetto al precedente -0,5% (la previsione era -1,2%).
