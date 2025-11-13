Milano 11:35
44.942 +0,33%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 11:35
9.873 -0,38%
Francoforte 11:35
24.294 -0,36%

Produzione industriale Regno Unito (YoY) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Produzione industriale Regno Unito (YoY) in settembre
Regno Unito, Produzione industriale in settembre su base annuale (YoY) -2,5%, in calo rispetto al precedente -0,5% (la previsione era -1,2%).
Condividi
```