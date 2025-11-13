Appuntamenti macroeconomici del 13 novembre 2025

(Teleborsa) - Giovedì 13/11/2025
01:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,5%)
07:30 Francia
: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 7,6%; preced. 7,5%)
08:00 Regno Unito
: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
08:00 Regno Unito
: Bilancia commerciale beni (atteso -20,8 Mld £; preced. -21,18 Mld £)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, annuale (atteso -1,2%; preced. -0,7%)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, mensile (atteso -0,5%; preced. 0,4%)
11:00 Unione Europea
: Produzione industriale, annuale (atteso 2,1%; preced. 1,1%)
11:00 Unione Europea
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,7%; preced. -1,2%)
18:00 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. 5,2 Mln barili)(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))